A informação sobre o corte de relações com o seu filho, Nuno, foi revelada durante um jantar com jornalistas estrangeiros. De acordo com o Correio Braziliense Marcelo lamentou a conduta "imperdoável" do seu filho. "Ele sabe que eu tenho um cargo público e político, e pago por isso", disse, salientando que o corte de relações com o filho "custa", mas há "piores coisas na vida";

Quanto ao caso das gémeas, Marcelo Rebelo de Sousa foi perentório. "Não sei se vai ser responsabilizado, não me interessa", disse, acrescentando que, com 51 anos, o filho "é maior e vacinado".

"Ele tem 51 anos, se fosse o meu neto mais velho e preferido, com 20 anos, eu sentir-me-ia corresponsável. Mas, com 51 anos, é maior e vacinado", disse.

O distanciamento entre o Presidente de Portugal e o filho terá começado durante uma viagem de Marcelo ao Brasil. "Nuno havia marcado um encontro com vários políticos brasileiros para mostrar influência junto do governo português. O presidente contou que, quando soube do que estava por trás, ficou extremamente chateado e acabou a distanciar-se do filho.

“Expliquei a um antigo presidente brasileiro, a presidentes de partidos, governadores que, se eu aceitasse que ele fosse, eles ficariam convencidos de que a melhor maneira de se chegar até a mim era através do filho. E o filho ficaria convencido de que a melhor maneira de chegar até eles era através de mim”, detalhou. “Isso veio pouco meses antes das gémeas, o que mostrou o acerto da minha decisão (de romper com Nuno)”, acrescentou.

Refira-se que Marcelo está a ser investigado pelo Ministério Público pelo caso das gémeas, havendo suspeitas de uma suposta ajuda do Presidente no recebimento de um tratamento médico para duas crianças brasileiras com nacionalidade portuguesa, que custou quatro milhões de euros ao SNS.