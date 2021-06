Para o último dia do chefe de Estado em Sófia, ficou reservada uma visita à Biblioteca Nacional da Bulgária, onde está patente a exposição especial “Portugal nos Manuscritos e os Antigos Livros Impressos da Biblioteca Nacional S.Cirilo e São Metódio”.

Em seguida, o chefe de Estado receberá o grau académico de Doutor honoris causa da Universidade de Sófia e, no final da cerimónia, fará um discurso com o tema “Europa: Perspetivas de Futuro”, por volta das 11:00 locais (09:00 em Lisboa).

Na terça-feira, no encontro oficial com o Presidente búlgaro, Rumen Radev, o chefe de Estado português já defendeu que “a Europa não é uma ideia teórica ou abstrata”.

“A Europa só é forte se a vida dos europeus melhorar, a vida dos búlgaros melhorar, a vida dos portugueses melhorar”, alertou.

O último ponto da agenda do Presidente da República na Bulgária será uma visita à Embaixada de Portugal, onde se encontrará com membros da comunidade portuguesa e estudantes búlgaros de português, oferecendo, em seguida, um almoço de retribuição ao Presidente da República da Bulgária.

Entre os convidados na receção da Embaixada estará o escritor Afonso Cruz, que participa à tarde como convidado na Feira do Livro de Sófia, integrado numa iniciativa do Instituto Camões, que trará vários nomes da cultura portuguesa à Bulgária nos próximos dias, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia.

À margem do programa oficial, o Presidente da República visitou na quarta-feira a Feira do Livro em Sófia e comprou um dos três livros do autor já traduzidos em búlgaro.

Devido à pandemia de covid-19, a deslocação oficial de Marcelo Rebelo de Sousa à Bulgária aconteceu mais de dois anos depois de o seu homólogo Rumen Radev ter estado em Portugal numa visita de Estado entre 30 e 31 de janeiro de 2019.

No seu primeiro mandato, o Presidente da República já tinha estado na Bulgária, em setembro de 2016, por ocasião do 12.º encontro do Grupo de Arraiolos, que reúne chefes de Estado europeus sem poderes executivos.

Da Bulgária, Marcelo Rebelo de Sousa seguirá para Madrid, onde assistirá a um jogo de futebol amigável Espanha-Portugal a convite do Rei de Espanha.

Segundo o Expresso, além do jogo, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, o Rei Felipe VI e o chefe do Governo espanhol Pedro Sánchez encontram-se na sexta-feira em Madrid “para apoiarem ao mais alto nível dos dois Estados a candidatura ibérica à realização do Mundial de Futebol de 2030”, anunciada em outubro do ano passado.