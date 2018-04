Minutos depois de aterrar na capital do Egito, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre a situação na Síria, com as notícias e imagens de ataques com armas químicas, e fez a defesa do “caminho da paz”, seguindo a posição da União Europeia (UE), e da intermediação para se tentar solucionar o problema sírio.

“Infelizmente tem vindo a subir o caminho da guerra, como diz o secretário-geral da ONU, convertendo, se não a região toda, mas particularmente a Síria, numa situação que já comparou a um quase inferno”, afirmou aos jornalistas.

Marcelo fez a defesa da posição do Estado português, Presidente e Governo, que passa pela condenação do que se tem passado “nas últimas semanas e nos últimos dias em particular” na Síria.

Portugal defende, igualmente, “o apuramento de responsabilidades”, se se que “é possível apurar responsabilidades, levar mais longe esse apuramento em relação aqueles que tenham sido autores materiais e, sobretudo, autores morais do uso de armas químicas”, afirmou ainda.