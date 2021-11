“Espero ainda esta tarde ter uma bilateral com o Presidente e convidá-lo para ir a Portugal no começo do ano que vem. Era muito bom para nós ter o irmão Presidente cabo-verdiano numa visita de Estado”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, no final da cerimónia de tomada de posse de José Maria Neves como quinto Presidente da República de Cabo Verde, que decorreu esta manhã, na Praia.´