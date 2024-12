“O Governo não teve qualquer interferência nesta operacionalidade”, disse Margarida Blasco durante uma visita, hoje de manhã, à operação de fiscalização e prevenção da PSP que decorre na Ponte 25 de Abril, em Lisboa.

Depois das críticas feitas à atuação da PSP durante a operação na Rua do Benformoso, no Martim Moniz, a ministra da Administração Interna quis clarificar que “estas operações são ações preventivas contra a criminalidade e são plenamente organizadas com as autoridades judiciárias”.

“A Polícia de Segurança Pública coordenou toda a operação com o Ministério Público”, disse ainda Margarida Blasco, acrescentando que “as polícias têm a sua autonomia em termos de operacionalidade”.

Ainda face às críticas que têm sido feitas, com acusações relacionadas com uma possível instrumentalização das forças de segurança por parte do Governo, Margarida Blasco negou, sublinhando que “nem as forças de segurança se deixavam instrumentalizar”.

Aproveitando esta visita à operação de fiscalização da PSP, Margarida Blasco quis ainda elogiar as forças de segurança. “É de reconhecer o brio e o profissionalismo com que têm feito estas ações”, disse a ministra, dirigindo-se os agentes que estavam presentes.

“Os portugueses confiam em vocês e estas operações são uma palavra de apreço pela segurança, que é um bem essencial para todos os portugueses e todos aqueles que nos visitam”, acrescentou.

Ao lado de Margarida Blasco esteve o diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, que explicou que na operação que decorre na Ponte 25 de Abril estão cerca de duas dezenas de agentes a fazer “fiscalização do trânsito, aconselhamento, prevenção e também repressão, quando há a constatação de alguma infração que esteja a ser cometida”.

“Temos cerca de 20 mil polícias [a nível nacional] e, nestas alturas, trabalhamos por turnos e estamos todos ao serviço da segurança dos portugueses”, acrescentou o diretor nacional da PSP.

Esta ação de fiscalização rodoviária da PSP acontece no âmbito da campanha “Festas Mais Seguras”, que começou no dia 18 de dezembro e termina a 5 de janeiro.

Além da PSP, também a GNR está a reforçar a prevenção e fiscalização nas estradas e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem nas autoestradas um Dispositivo Integrado de Prevenção Rodoviária (DIPR) com 1.207 bombeiros e 393 veículos em 151 locais.

Inserida nestas ações, está também a decorrer a campanha de segurança rodoviária “O melhor presente é estar presente”, promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).