Estes são dados do Instituto dos Registos de Notariado (IRN), citados pelo Jornal de Notícias (JN). Na análise, conclui-se que os pais têm inovado pouco na escolha dos nomes de bebés.

Entre as novidades deste ano está o nome Vicente, que chegou à lista dos dez nomes de rapaz mais populares de 2023, e o nome João, que costumava estar no top três, está agora em sexto lugar.

Desde o início do ano até 19 de novembro, foram registados 75.643 bebés em Portugal, sendo que até ao final do mês passado nasceram 4.675 Marias e 1.832 Franciscos.

No caso das meninas, Maria é assim o nome mais escolhido, seguido de Alice e Leonor. Na lista dos dez nomes femininos favoritos seguem-se Matilde, Benedita, Carolina e Beatriz, nas mesmas posições do ano anterior.

Francisca e Camila, que se estrearam no top 10 no ano passado, ganharam peso logo nos lugares seguintes. Já as Margaridas desceram e ocupam este ano o último lugar.

Onde se verifica a maior mudança é nos rapazes, sendo que de 2022 para este ano, depois de Francisco, Afonso continua a ser o segundo nome favorito, mas João foi destronado do terceiro lugar por Duarte, descendo para o sexto mais escolhido.

Já Lourenço, este ano em quarto preferido, foi responsável pela queda do nome Tomás para o quinto mais escolhido.

Vicente também ganhou bastante popularidade, passando a fazer parte dos dez primeiros nomes masculinos mais escolhidos, em sétimo lugar. Santiago, porém, saiu da lista deste ano e Gabriel subiu de último para antepenúltimo. Miguel e Martim estão no fim da lista, respetivamente.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), embora o número de nascimentos esteja a aumentar, continuam a nascer menos bebés que em 2019 e 2020.