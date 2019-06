“Os jovens têm um papel no presente, mas também têm um papel como construtores do futuro", acrescentou, relatando que durante o último ano, e como os jovens “têm de fazer parte do diálogo político, têm de fazer parte da tomada de decisões”, foram vários os encontros de alto nível em que as gerações mais novas estiveram no centro do debate e se sentaram ao lado de Presidentes, chefes de Governo ou de outros decisores.

Um desses casos, segundo a presidente da Assembleia-Geral da ONU, foi a recente conferência dos 100 anos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra.

Maria Fernanda Espinosa sabe que na atualidade são muitas as áreas que pressionam esta geração.

A par das alterações climáticas, da violência, dos conflitos, da globalização e das novas tecnologias, a criação de trabalho, e especialmente de um “trabalho digno”, é um dos principais desafios que enfrentam os jovens.

Segundo dados publicados pelas Nações Unidas, mais de um quinto da maior população de jovens de sempre (cerca de 1,8 mil milhões de pessoas) não trabalha, não estuda ou não tem um grau de formação e um quarto é afetado por violência ou por conflitos armados.

“Para cumprir a Agenda 2030 precisamos de criar 600 milhões de novos empregos, o que quer dizer mais de 40 milhões de empregos por ano, e a maioria são para os jovens. Vincular o tema da quantidade com a qualidade do emprego, ou seja, um trabalho digno. Porque muitos dos jovens estão desempregados, mas há muitos jovens que apesar de trabalharem continuam ainda na pobreza”, disse Maria Fernanda Espinosa, admitindo que ainda “há muito trabalho para fazer” nesta área.

Um dos aspetos a aprofundar será sempre, segundo concluiu a representante, “ligar as políticas e as decisões internacionais, as grandes metas da Agenda 2030, com a realidade da vida dos jovens no seu país, no terreno, em espaços concretos”.

A equatoriana Maria Fernanda Espinosa é a primeira latino-americana e a quarta mulher a assumir o cargo de presidente da Assembleia-Geral em 73 anos de história das Nações Unidas.

Em setembro deixará o cargo, que passará a ser assumido pelo diplomata nigeriano Tijjani Muhammad-Bande.

(Por: Sofia Castro da agência Lusa)