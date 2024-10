As audiências de todos os comissários acontecem de 4 a 12 de novembro. Após a consulta dos presidentes das comissões, a Presidente do Parlamento Europeu e os líderes dos grupos políticos adotaram o cronograma detalhado no qual os Comissários designados serão ouvidos pelas comissões.

Os líderes do Parlamento Europeu também adotaram as perguntas escritas preparadas pelas diferentes comissões, às quais os comissários designados devem responder até 22 de outubro de 2024.

Cada audiência será seguida de uma reunião na qual os presidentes dos comités e os representantes dos grupos (coordenadores) envolvidos vão avaliar o desempenho do Comissário designado que acabaram de ouvir.

Após a conclusão do processo de avaliação, a Conferência de comités vai avaliar o resultado de todas as audiências e encaminhar a recomendação à Conferência dos Presidentes. Esta última trocará opiniões e decidirá se encerra as audiências na sua reunião de 21 de novembro.

A Comissão completa precisa ser eleita por maioria simples dos votos emitidos em plenário, por chamada nominal. A votação está atualmente programada para ocorrer durante a sessão de (25-28) de novembro em Estrasburgo.