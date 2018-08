O Município da Marinha Grande vai investir um milhão de euros na remodelação do centro de saúde do concelho, anunciou hoje esta autarquia do distrito de Leiria.

Numa nota de imprensa, a Câmara liderada por Cidália Ferreira revelou que assinou hoje um contrato para a remodelação do centro de saúde da Marinha Grande, "o que vai implicar um investimento de cerca de um milhão de euros".

Segundo a autarquia, o objetivo é avançar com a remodelação parcial do atual centro de saúde da Marinha Grande, ao nível do piso térreo e primeiro andar, numa área de 1.549,45 metros quadrados, para a reconversão necessária à criação de novas unidades funcionais, nomeadamente Unidades de Saúde Familiar (USF) e Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC).

O projeto prevê pinturas exteriores, revisão e reabilitação de coberturas, bem como pequenos ajustes nos arranjos exteriores face às intervenções previstas nas redes de águas e esgotos, refere a autarquia.

O Município esclarece que a empreitada será efetuada com o edifício a funcionar, decorrendo em duas fases. A primeira fase será composta pela intervenção do corpo da entrada principal a sul, lado direito, a nível do rés-do-chão e 1.º andar.

A segunda fase da obra corresponde à intervenção do corpo principal a sul, lado esquerdo, a nível do 1.º andar e restante edifício, no que respeita à implementação das redes de águas e esgotos, rede de incêndios, segurança e climatização.

A prestação de cuidados de saúde continuará a ser desenvolvida dentro do edifício, em área disponível para o efeito, através da instalação provisória de profissionais e utentes.