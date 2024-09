O NRP Bartolomeu Dias da Marinha Portuguesa conduziu, no dia de ontem, um exercício de disparos de mísseis antiaéreos contra Veículos Aéreos Não Tripulados, ao largo da costa ocidental portuguesa, no âmbito do exercício Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems (REPMUS).

No site oficial, o ramo das Forças Armadas explica que o exercício visa assegurar que as fragatas portuguesas estão prontas e preparadas para enfrentar qualquer tipo de ameaça à sua segurança, seja ela convencional ou assimétrica, mas, sobretudo, testar e solidificar as táticas, técnicas e procedimentos dos navios.

Dado o contexto geopolítico atual, a Marinha garante, desta forma, a sua responsabilidade de defesa coletiva e assegura os compromissos assumidos no quadro no Atlântico Norte.

Ao longo desta semana estão ainda a ser disparados, a partir do NRP Arpão, dois torpedos Black Shark, com o objetivo de garantir a adequada capacidade de reação naval no ambiente de subsuperfície.

A decorrer em Tróia e em Sesimbra, até ao dia 27 de setembro, o "REPMUS é o maior exercício naval de robótica e experimentação do mundo, organizado pela Marinha Portuguesa, em conjunto com outras entidades nacionais e internacionais", refere no site.

Neste exercício são testados tecnologias e sistemas não tripulados de superfície, de subsuperfície, aéreos e terrestres.