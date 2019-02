Falando aos jornalistas no final da Mesa Nacional, reunião na qual foram aprovados os nomes que constituirão a lista que o partido apresenta às eleições de 26 de maio, Catarina Martins apontou que o Bloco vai mostrar “a garantia do trabalho da Marisa Matias e das provas que ela tem dado no Parlamento Europeu”.

“É também a Marisa a eurodeputada que mostra mais coerência e mais consistência em todos os seus votos”, vincou.

Referindo que existem “garantias que são dadas pelo trabalho feito”, a coordenadora nacional do BE sustentou que a cabeça de lista “é seguramente a eurodeputada portuguesa que dá mais garantias”.

“Por isso, esta candidatura é também essa garantia de compromisso com as lutas que contam no nosso país”, acrescentou.

O ex-deputado do BE José Gusmão é o número dois da lista do partido às eleições europeias, encabeçada pela eurodeputada Marisa Matias, foi hoje aprovado pela Mesa Nacional dos bloquistas.

A lista inclui ainda Sérgio Aires, anterior presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, Anabela Rodrigues, um “dos principais rostos da luta antirracismo”, Alexandre Abreu, antigo assessor do ministério das Finanças de Timor Leste, e Ana Rute Marcelino, da concelhia do BE em Vila Nova de Famalicão.