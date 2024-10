Mark Rutte, de 57 anos, sucedeu a Jens Stoltenberg, durante uma cerimónia no quartel-general da organização político-militar, em Bruxelas. A tomada de posse ocorreu pelas 09:30 locais (08:30 em Lisboa).

Entretanto, os presidentes das instituições da União Europeia (UE) felicitaram Rutte pelo início de funções como secretário-geral da NATO, esperando uma cooperação aprofundada com o bloco comunitário.

“Felicito Mark Rutte por ter assumido o cargo de secretário-geral da NATO. Uma cooperação aprofundada entre a UE e a NATO é vital no nosso ambiente global em evolução”, escreveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

“A sua liderança surge num momento crucial para a segurança transatlântica e estou confiante de que é a pessoa certa para enfrentar este desafio com êxito”, adiantou o responsável belga.

Também no X, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, saudou Mark Rutte e agradeceu a Jens Stoltenberg pela sua liderança entre 2014 e 2024.

“Numa altura em que a NATO vê mudar o seu leme, quero agradecer a Jens Stoltenberg por uma década de empenho inabalável na segurança mundial. Estou confiante de que a liderança e a tenacidade de Mark Rutte só irão reforçar a unidade UE-Atlântico”, indicou Roberta Metsola.

Por seu lado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou no X que a liderança do holandês “será crucial para o papel da Aliança na segurança euro-atlântica e para o apoio inabalável à Ucrânia”.

“Vamos reforçar ainda mais a parceria UE-NATO”, adiantou Ursula von der Leyen.

Mark Rutte vai iniciar funções numa altura em que as tensões geopolíticas estão no nível mais elevado dos últimos anos.

Não só a guerra na Ucrânia continua, a caminho dos três anos de conflito, sem grandes avanços de parte a parte e sem perspetiva real de um cessar-fogo, como o conflito no Médio Oriente poderá alastrar, com os recentes confrontos entre Israel e o Hezbollah no Líbano.

Para início de mandato, o novo secretário-geral da NATO terá de assegurar que o financiamento dos países do bloco continua a aumentar, para que o limite de investimento de 2% do Produto Interno Bruto em defesa seja o mínimo e que haja cada vez mais contingentes preparados para intervir.

Em simultâneo, depois de 05 de novembro, a NATO poderá de ter de perspetivar o regresso de Donald Trump à Casa Branca e o seu ceticismo em relação à Aliança Atlântica, que no passado chegou a ameaçar com a saída dos Estados Unidos da América.