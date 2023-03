Este fim-de-semana foi intenso para os fãs de MotoGP, com o começo do Campeonato do Mundo de Velocidade no circuito do Autódromo Internacional do Algarve.

É a primeira vez que Portugal recebe a prova de abertura, e já passaram 17 anos da última prova de abertura na Europa, em 2006.

Para os portugueses o grande atrativo era Miguel Oliveira, que acabou por desistir depois de ser derrubado por Marc Márquez, na terceira das 15 curvas.

"É fácil de explicar", disse Miguel Oliveira sobre o acidente. "Foi uma tentativa de ultrapassagem um bocado ambiciosa. [Marc Márquez] Não tinha espaço para parar, evitou o piloto à frente dele [o espanhol Jorge Martin] e veio parar em mim", disse o piloto luso.

Márquez, que foi ver como estava Oliveira logo após o choque, acabou por ser amplamente assobiado pelo público em Portimão, a quem pediu desculpa com um gesto de mãos.

Também pediu desculpa ao próprio Miguel Oliveira, que disse saber que "não foi de propósito" e que "obviamente as desculpas são aceites".

Ainda assim, o piloto português não deixou de criticar a manobra "demasiado ambiciosa" de Márquez, que teria sofrido problemas de travões. "Quando se tem problemas de travões, trava-se antes, não depois, e não tentamos ultrapassar", frisou o piloto português da Aprilia.

Oliveira mostrou-se frustrado com o desfecho, também por saber "que podia fazer um bom resultado" na corrida algarvia. "É demasiado inglório acabar a corrida tão cedo, com tanta expectativa que se gerou", explicou.

Márquez sofreu uma fratura na mão direita, o que Miguel Oliveira lamentou.

O piloto também já foi penalizado por "condução irresponsável", com uma dupla longa volta a aplicar no Grande Prémio da Argentina, no próximo domingo. Os comissários consideraram o seu comportamento "excessivamente agressivo".

Quanto à corrida, dentro de uma semana, na Argentina, Miguel Oliveira disse que não sabe se estará a 100%, mas que vai tentar. "Tenho uma contusão muito grande na perna direita. Sabemos que não há fraturas no colo do fémur, mas ainda vamos fazer uma ressonância magnética para despistar eventuais lesões ligamentares", explicou.

Já o italiano Francesco Bagnaia foi o grande vencedor. Manifestou-se feliz pelo Grande Prémio de Portugal, mas também realçou que ainda há muito trabalho a fazer para conseguir revalidar o título de MotoGP.

“Estou feliz. Trabalhámos tão bem na pré-temporada, que estava tudo preparado para a corrida. A corrida foi muito mais rápida, os pneus não estavam perfeitos, mas felizmente correu tudo bem”, referiu.

Relembre-se que ontem, dia 25 de março, o piloto italiano também saiu vitorioso na primeira corrida sprint da história do Mundial de MotoGP, estreada no Grande Prémio de Portugal. Miguel Oliveira, que era o terceiro na última volta, cometeu um erro e saiu largo na curva 11 do traçado do Autódromo do Algarve.