O incidente aconteceu na terceira das 15 curvas do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, quando Márquez falhou a travagem, acertou no espanhol Jorge Martin (Ducati), que seguia em terceiro, e chocou com a Aprilia do piloto português, que era segundo classificado.

Miguel Oliveira tinha sido o primeiro líder da corrida, após arrancar da quarta posição.

Marc Márquez, que foi ver como estava Oliveira logo após o choque, acabou por ser amplamente assobiado pelo público em Portimão, tendo pedido desculpa pelo sucedido, fazendo um gesto com as mãos.

Pelas imagens, Miguel Oliveira não parece ter sofrido ferimentos graves, mas foi encaminhado para um centro médico para ser observado, tendo-se confirmado que o piloto português fez uma contusão na perna direita, mas sem fratura.

Já Marc Márquez poderá ter feito uma fratura na mão direita, segundo o relatório médico do MotoGP, especificamente no primeiro metacarpo, isto é, no "dedo grande", mas vai ser observado agora no Hospital Universitário de Dexeus, em Barcelona.

Bagnaia vence GP em Portimão

Com Márquez e Oliveira afastados, ao pódio chegaram este domingo Pecco Bagnaia (1.º), Viñales (2.º) e Bezzechi (3.º).

Bagnaia concluiu as 25 voltas ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em 41.25,401 minutos, deixando o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) na segunda posição, a 0,687 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 2,726 segundos.

Com estes resultados, Bagnaia, que é o campeão em título, lidera o campeonato, com 37 pontos, depois de já ter vencido a corrida sprint no sábado, seguido de Viñales, com 25.

O GP de Portugal é a primeira de 21 corridas do Campeonato do Mundo de Velocidade de 2023.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) tinha partido hoje da quarta posição para a corrida de MotoGP do Grande Prémio de Portugal, com o espanhol Marc Márquez (Honda) na ‘pole position’ em Portimão.

Márquez foi o primeiro a partir para as 25 voltas ao circuito algarvio e, ao seu lado, no arranque, tinha Pecco Bagnaia e o compatriota Jorge Martin (Ducati). A segunda linha da grelha foi liderada por Miguel Oliveira, com o australiano Jack Miller (KTM) a sair da quinta posição.

Ontem, na corrida sprint, Miguel Oliveira finalizou em sétimo. O piloto luso, que era terceiro na última volta, cometeu um erro e saiu largo na curva 11 do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, cortando a linha de meta a 2,940 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 0,307, e o antigo campeão mundial, o espanhol Marc Márquez (Honda) em terceiro, a 1,517.

Esta manhã, o piloto espanhol Pedro Acosta (Kalex) venceu a corrida de Moto2 do Grande Prémio de Portugal, dominando praticamente desde o início a prova de abertura do Mundial de motociclismo de velocidade.

‘Rookie’ do ano em 2022, Acosta mostrou em Portimão porque é considerado um dos favoritos à vitória final, impondo-se de forma esclarecedora numa corrida que liderou desde a segunda volta, terminando em 36.04,193 minutos as 21 voltas.

No Autódromo Internacional do Algarve, Acosta, de 18 anos, somou o seu quarto triunfo na categoria intermédia do Mundial de velocidade, conseguindo sempre controlar a uma distância segura o seu compatriota Aron Canet (Kalex).

Já o espanhol Daniel Holgado (KTM) somou a sua primeira vitória em Moto3. Numa corrida com constantes mudanças de líder, Holgado acabou por ser o que mais tempo esteve na frente da corrida e conseguiu isolar-se definitivamente no comando a cinco voltas do final, vencendo em 34.27,061 minutos.

*Com Lusa