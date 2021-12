A ministra da Saúde assumiu que "estamos a caminho de uma situação complexa e com muita incerteza" e que "os cenários e as estimativas que os peritos que nos apoiam tinham desenhado estão a confirmar-se em termos de um factor, que é a transmissibilidade".

"Já conhecíamos, de acordo com aquilo que eram os casos da Dinamarca e do Reino Unido, que estávamos perante uma variante muito mais transmissível, com uma possibilidade de duplicação a cada dois dias, três dias, segundo cenários diferentes. Falta-nos saber, designadamente, qual é o impacto desta maior transmissibilidade em termos da severidade da doença e do escape imunitário", acrescentou.

Questionada sobre se Portugal poderá estar no caminhos de outros países da Europa, que continuam a "bater recordes de infeção", a ministra afirmou que "sim" e que "temos de nos preparar para isso", referindo que “é estimado que Portugal ultrapasse o recorde de infeções”, recordando que já foram registados no país mais de 16 mil casos diários.

Marta Temido apelou ainda a que, "neste momento, em que se avizinha uma época de contactos tradicionalmente intensos, cada um de nós faça o que estiver ao seu alcance para prevenir a transmissão que é muito fácil com esta variante".

A ministra referiu que os dados de que dispõem são "estimativas de prevalência da variante", pelo que não se sabe qual o impacto desta variante nos internamentos - se são casos de infeção por Ómicron ou Delta.

“Com esta variante, tudo acontece muito depressa, quase como mudar de um canal para o outro", refere.

Apesar de escusar a fazer previsões sobre números de casos, porque mesmo os peritos consideram que "pode ser artificial", Marta Temido assume que a variante Ómicron deverá representar cerca de 90% dos casos em Portugal até o final do ano.

Questionada sobre a contrariedade do encerramento de discotecas, permitindo a realização de determinadas festas, Marta Temido admite que "algumas decisões podem soar contraditórias”, mas salientou "que as concentrações permitidas neste momento estão sujeitas a um contexto muito específico e de reforço de medidas", apelando à população que se foque na redução de contactos.

A ministra salientou ainda que a vacinação não vai parar durante o Natal e Ano Novo, mas que serão "três dias em que pára a vacinação", mas que esta será reforçada nos dias seguintes, assegurando descanso aos profissionais.

Sobre a vacinação das crianças, Marta Temido afirmou que o fim de semana “correu muito bem”, mas que gostaria de ter visto mais crianças a serem vacinadas. “Estávamos prontos”, afirmou. A ministra justificou ainda que os dias exclusivamente dedicados às crianças pretendem promover ambiente pediátrico.

A governante disse ainda que está previsto para os primeiros dias de janeiro abrir a faixa etária dos 50 aos 59 anos à vacinação de reforço por autoagendamento.

"A nossa estimativa é que possamos abrir a faixa etária dos 50 aos 59 anos nos primeiros dias de janeiro. O primeiro dia útil de janeiro é o dia 3, já vamos estar a trabalhar no dia 2 e pensamos que por esses dias estaremos a atingir a faixa dos 50 anos na população em geral por autoagendamento", salientou.

Marta Temido afirmou que o aumento de casos vai gerar mais pressão sobre a linha de saúde 24, sobre os testes e inquéritos epidemiológicos, pelo que está a ser feito um reforço destes profissionais.

“Ainda ontem foi promulgada pelo Presidente da República uma medida legislativa aprovada pelo Conselho de Ministros na última semana, que permite a contratação de rastreadores adicionais”, anunciou.

Sobre a contratação de mais profissionais de saúde, a ministra disse que estão preparados acordos com o setor privado, social e com o setor militar e que “estão contratualizadas mais de 400 camas para reforços de hospitais”.

“Aquilo que prometemos sempre fazer é o melhor possível, mas estamos num contexto cheio de incertezas e com os meios sempre limitados”, salientou.

Relativamente à possibilidade de o Governo voltar a determinar o uso de máscara em espaços públicos, Marta Temido adiantou que o executivo tem quadro legal para tomar essa medida e que está disponível para fazer esta avaliação, mas salientou ser necessário “equilibrar o esforço individual”.

“Não podemos pedir tudo às pessoas porque senão elas provavelmente desistem”, referiu.