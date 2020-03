Em conferência de imprensa na sequência da divulgação do boletim que dá conta da propagação do surto de covid-19 em Portugal, Marta Temido salientou que “estamos com uma taxa de letalidade de 2%, portanto ligeiramente superior à última referida”. No que diz respeito a pessoas com mais de 70 anos, “a taxa está situada nos 8,1%“.

"Temos 89% de doentes em casa", referiu, acrescentando ainda que, segundo o boletim, estão 486 pessoas internadas, 138 delas nos Cuidados Intensivos.

"Tomámos agora conhecimento do falecimento de um menino de 14 anos no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. Trata-se de um caso cuja causa de óbito está ainda em investigação. Esta, contudo, um doente de Covid-19 e é um caso que não está ainda refletido neste boletim", referiu.

Segundo os dados no boletim, Portugal registava até hoje 119 mortes associadas à Covid-19, mais 19 do que no sábado, e 5.962 infetados (mais 792). Com a confirmação da ministra os óbitos sobem, assim, para 120.

Marta Temido procurou sensibilizar que "o distanciamento social serve de pouco se o nosso comportamento não se disciplinar. Não podemos confiar na sorte", disse.

"Volto a frisar que continuamos a estimar um número muito elevado de infeção por Covid-19 e precisamos da ação de todos para diminuir o número de infetados e o número de vítimas", acrescentou.

"Neste domingo, a nossa preocupação central foca-se nas estruturas residenciais para idosos, sejam elas unidades de cuidados continuados integrados, pertencentes à rede nacional, sejam elas lares privados. É urgente que todos se preparem e respondam disciplinadamente perante um casos suspeito", reforçou. "As direções técnicas destas unidades têm um papel essencial", aplicando as recomendações da DGS de distanciamento social.