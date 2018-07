Foi encontrado o primeiro lago de água em estado líquido em Marte, anunciou a revista 'Science' esta quarta-feira. A massa de água tem condições adversas ao desenvolvimento de vida, pelos elevados níveis de sais, mas a descoberta levanta a hipótese de serem encontrados outros lagos e, possivelmente, vida, dizem os cientistas.

O lago tem 20 quilómetros de extensão e encontra-se debaixo de uma camada de gelo, a 1,5 quilómetros de profundidade, na zona polar sul do "planeta vermelho", relata a equipa de cientistas italianos.

“Se a vida em Marte for como a vida no planeta Terra, esta água é demasiado fria e demasiado salgada", afirmou à 'Science' o geofísico David Stillman do Southwest Research Institute, no Colorado, que não esteve envolvido no estudo.

A descoberta foi feita por um radar da sonda europeia Mars Express, que se encontra em órbita e tem a capacidade de penetrar nas camadas de gelo. Os registos dizem respeito ao período compreendido entre 2012 e 2015.

O lago é muito semelhante aos grandes lagos de água líquida encontrados debaixo do gelo da Antártida e da Gronelândia.

"Este é um resultado surpreendente que sugere que a água em Marte é uma massa persistente que cria condições para a existência de vida durante longos períodos de tempo", ao contrário do que se pensava, disse Alan Duffy, professor associado da Universidade Swinburne na Austrália, que também não fez parte do estudo.

Em 2007, a sonda Mars Express já tinha confirmado a existência de água em Marte, perto do pólo sul.

Os cientistas acreditam que há mil milhões de anos Marte tenha tido água líquida, quando a atmosfera do planeta era mais quente e densa. Hoje em dia, o planeta é frio, árido e deserto, fazendo com que a água só exista em estado sólido nas calotas polares e em depósitos de gelo subterrâneos.

Apesar de inóspito, Marte é considerado o planeta do sistema solar mais parecido com a Terra.