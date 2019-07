A proposta “Aquisição do Passe Monomodal “Estudante-Maré” de Transporte Público para Jovens com Idade Igual ou Superior a 13 anos, Estudantes do Ensino Público Não Superior, Matriculados nas Escolas do Concelho de Matosinhos” foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal em reunião pública.

Esta medida, que visa complementar a entrada em vigor na Área Metropolitana do Porto da gratuidade dos passes Andante para os jovens com menos de 13 anos, vai abranger cerca de 8.000 a 9.000 estudantes, referiu o vereador dos Transportes e da Mobilidade, José Pedro Rodrigues.

Esta gratuitidade prolongar-se-á até os alunos concluírem o ensino secundário, reforçou.

Um dos objetivos passa por contribuir, de forma direta, para uma maior utilização dos transportes públicos pelos estudantes de todo o concelho, no distrito do Porto, e seus familiares, disse.