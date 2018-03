O vale da Campeã, em Vila Real, está a regressar à normalidade depois de reposta a eletricidade, através de uma central móvel e de geradores, as escolas reabriram e os estabelecimentos comerciais funcionam sem constrangimentos.

A falha de energia nestas aldeias do vale da Campeã verificou-se na terça-feira à tarde, depois de o gelo acumulado ter derrubado linhas e postes de eletricidade.

Na quinta-feira, ao final da tarde, a EDP colocou em funcionamento uma central móvel de média tensão e geradores de emergência e a luz regressou às casas da maioria da população.

O presidente da Junta de Freguesia de Campeã, Jorge Maio, disse hoje à agência Lusa que a vida destas aldeias está a regressar à normalidade e apontou que seis casas ainda não possuem eletricidade, por estarem em zonas fim de linha. Adiantou que se prevê que estes casos pontuais fiquem resolvidos ainda durante o dia de hoje.

As cerca de 70 crianças do primeiro ciclo e pré-escolar regressaram hoje às escolas, os estabelecimentos comerciais retomaram a atividade, tal como as ordenhas nas explorações pecuárias.

Segundo Jorge Maio, os trabalhos de reparação das linhas e postes derrubados pelo gelo vão, no entanto, prosseguir ainda por mais dias.

Fonte da EDP Distribuição disse à Lusa que toda a linha que abastece esta freguesia foi danificada. Os postes de média e baixa tensão cederam ao peso do gelo e acabaram por cair.

A fonte explicou que está a ser necessário cortar algumas árvores para criar acessibilidades aos locais, mas os trabalhos no terreno estão a ser dificultados pelas condições atmosféricas.