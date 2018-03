O vogal da Educação e Juventude da Junta de Freguesia de Alvalade, Ricardo Varela (CDU), confirmou à agência Lusa que a "escola esteve encerrada ontem [quarta-feira], e foi pedido aos para irem recolher as crianças".

"As coberturas dos monoblocos onde estão instaladas as crianças soltaram-se, situação que levou a que fossem suspensas as aulas", explicou.

A escola manteve-se "encerrada hoje, e pelo menos amanhã [sexta-feira] também estará", elencou o autarca.

Os alunos estão a ter aulas em monoblocos porque "a escola está a ser intervencionada já desde o início do ano letivo passado", continuou Ricardo Varela, acrescentando que "não foi criada qualquer tipo de alternativa" para os alunos poderem continuar a ter aulas nestes dias.