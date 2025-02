De acordo com a autoridade marítima regional, no arquipélago a Madeira o vento vai soprar “fresco a muito fresco, por vezes forte (entre os 52 e os 62 quilómetros por hora) a partir do meio da noite”.

Quanto à visibilidade, vai ser “boa, por vezes moderada”, refere a autoridade marítima regional.

Quanto à ondulação, na costa norte as ondas vão aumentar de 1,5 metros até os cinco metros “a partir do meio da noite”, enquanto na parte sul vão ser na ordem dos 2,5 metros, sobretudo na parte oeste da Ilha da Madeira.

Devido às previsões do estado do tempo, a capitania reforça as recomendações “a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Entre as recomendações, a capitania salienta a importância de reforço na amarração e de manter “uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”, além de se “evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima” e “não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas”.