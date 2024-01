“A EM390, que liga Abela a São Domingos, está transitável desde as 15:30" e "o caudal da ribeira já não está a causar preocupações", mantendo-se "no seu curso normal, dentro do leito”, avançou à agência Lusa Albano Pereira, vereador da Câmara de Santiago do Cacém com o pelouro da Proteção Civil.

De acordo com o responsável, a estrada municipal entre a cidade de Vila Nova de Santo André e a localidade de Brescos, a qual também estava submersa e cortada ao trânsito, desde as 12:00, devido à subida do caudal de outra ribeira, foi igualmente reaberta, por volta das 17:00.

A tempestade Irene provocou hoje a subida do caudal da ribeira de Abela, deixando submersa parte da EM390 e obrigando à retirada, por precaução, de 13 crianças de um infantário próximo.

O comandante dos Bombeiros de Santiago do Cacém, Pedro Torrão, disse que a EM390 esteve submersa e cortada, desde as 11:50, “numa extensão de cerca de 700 metros”, chegando a água a uma altura de “30 a 40 centímetros”.

Também devido ao aumento do caudal da ribeira de Abela “foram retiradas, por precaução, 13 crianças que se encontravam no ATL de Abela”, confirmou.

O equipamento “ainda fica a alguns metros” da ribeira, “mas por precaução devido à força do caudal foi delineada esta estratégia”, explicou.