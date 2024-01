Uma forte tempestade, com ventos que causaram estragos, inundou mais de 1.000 casas e empresas e deixou várias comunidades inundadas, adiantaram as autoridades inglesas.

Habitações e carros ficaram submersos, enquanto as ruas se transformavam em riachos, terras agrícolas inundaram e barcos foram ‘arrancados’ dos seus portos.

Um deslizamento de terra e enchentes interromperam as viagens de comboio em várias linhas que saem de Londres e em rotas no sudoeste da Inglaterra que se estendem até o País de Gales.

“Foi um péssimo começo de ano”, frisou Ken Button, enquanto bombeava água da loja de móveis onde trabalha, na cidade de Newark-on-Trent.

As fortes chuvas também deixaram partes de outras partes da Europa submersas, à medida que uma onda de frio atingiu as áreas do norte do continente.

Os níveis de água permaneceram hoje extremamente elevados nos Países Baixos.

Muitas planícies aluviais no país foram inundadas e os residentes de algumas cidades ao redor do mar interior de Ijsselmeer, perto de Amesterdão, utilizaram sacos de areia para proteger as suas casas.

Dezenas de refugiados ucranianos foram retirados durante a noite de um hotel perto da cidade de Monnickendam, a norte de Amesterdão, depois de a unidade ter ficado isolada pelas enchentes, de acordo com a emissora local NH Nieuws.

Várias estradas no norte e noroeste dos Países Baixos estiveram hoje cortadas devido a inundações.

Em França, um alerta de cheia emitido ao mais alto nível foi levantado perto da fronteira belga, à medida que as águas recuavam.

Mas várias centenas de pessoas tiveram de ser retiradas e milhares de casas foram danificadas numa repetição das inundações que atingiram a mesma região de França em novembro.

As autoridades francesas alertaram que os cursos de água provavelmente permaneceriam extremamente elevados nas próximas semanas.

No Reino Unido, o solo já estava saturado devido a uma série de tempestades de outono quando a tempestade Henk surgiu com chuvas intensas. Mesmo com a chegada do tempo mais seco, centenas de alertas de enchentes foram hoje emitidos e a agência do ambiente alertou que o impacto das enchentes poderia durar mais cinco dias.

“Não há realmente para onde ir a água. O solo está completamente saturado, por isso, nessa situação, temos mais inundações e impactos maiores do que vimos, e provavelmente em áreas onde as pessoas não estão habituadas”, alertou Caroline Douglass, diretora de inundações da agência, à estação BBC.

Quase todos os rios da Inglaterra foram listados como excecionalmente altos pela agência e alguns estabeleceram recordes.

Moradores de um estacionamento para caravanas para maiores de 55 anos foram retirados, no condado de Nottinghamshire, onde o rio Trent galgou as suas margens.

Os bombeiros ajudaram cerca de 50 pessoas a saírem das suas casas na região de Hackney Wick, no leste de Londres, depois de um canal ter ‘rebentado’.

Imagens aéreas mostraram onde rios estreitos escaparam do seu leito e espalharam-se por terras mais baixas.