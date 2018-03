De acordo com a informação disponível no ‘site’ da Marinha, estão fechadas à navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, Esposende e Ericeira.

A Marinha indica que as barras marítimas da Póvoa do Varzim e Vila do Conde estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros, devendo a barra ser utilizada duas horas antes e duas horas depois da preia-mar.

As barras marítimas do Douro e de Aveiro estão condicionadas a embarcações de comprimento inferior a 11 e 15 metros, respetivamente. A barra de São Martinho do Porto está condicionada devido a assoreamento.

Nos Açores, está condicionada a barra do porto da Horta, na ilha do Faial.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje toda a costa portuguesa sob aviso amarelo até sexta-feira.

O IPMA prevê ondas de oeste com 04 a 05 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste.