A marginal que liga Cascais a Lisboa foi reaberta esta madrugada, às 06:10, após ter sido encerrada entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem devido à agitação marítima, disse fonte da câmara de Oeiras.

A marginal tinha sido encerrada à 01:10 de hoje entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem, inicialmente no sentido Cascais-Lisboa, dado que as ondas chegavam à estrada.

“A Marginal foi fechada à 01:10, no mesmo local que na quinta-feira”, devido à agitação marítima, disse àquela hora a fonte da autarquia.

A estrada foi cortada porque a situação tornou-se “muito agreste” com a aproximação da preia-mar, esperada às 03:00, de acordo com as autoridades.

Na quinta-feira, esta estrada já tinha sido cortada no mesmo local durante a tarde, até cerca das 18:15, no sentido Cascais-Lisboa.