Devido à passagem de uma superfície frontal fria, que irá condicionar o estado do tempo nas Flores e Corvo (grupo ocidental), o IPMA emitiu um aviso amarelo para estas duas ilhas, que se prolonga até às 06:00 locais (07:00 em Lisboa) de 01 de janeiro, devido ao vento e chuva.

Estão previstos neste grupo períodos de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e o vento terá direção de sul, rodando para sudoeste.

O aviso amarelo foi agora alargado às cinco ilhas do grupo central, também devido ao vento – com direção de sul, rodando para sudoeste - e à precipitação, até às 12:00 e 15:00 de dia 01 de janeiro, respetivamente.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e é emitido quando as condições meteorológicas representam “risco para determinadas atividades”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem prevista na terça-feira a deslocação ao Corvo, para a passagem de ano.

Segundo a agenda divulgada pela Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa deverá chegar ao Corvo às 14:00 de terça-feira e regressar às 13:30 de dia 01 de janeiro.