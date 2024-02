Torres Vedras

Apesar dos preparativos, a organização do Carnaval de Torres Vedras teve já de cancelar o primeiro corso — da comunidade escolar, esta sexta-feira — devido ao mau tempo.

"Há já vários anos que o Corso Escolar tem sido a primeira atividade do programa do Carnaval de Torres Vedras. Reconhecido como um dos pontos altos do nosso Carnaval, é uma festa das crianças, feita com elas e para elas. Infelizmente, a edição de 2024 do Corso Escolar será cancelada devido às condições meteorológicas adversas previstas para a manhã de 9 de fevereiro", referiu a organização em comunicado.

"Esta é uma decisão que é tomada antecipadamente e com os dados disponíveis neste momento, dada a complexidade logística de realizar um desfile que integra 77 estabelecimentos de ensino, cerca de oito mil participantes, do ensino pré-escolar ao ensino secundário, e mais de um milhar de professores, auxiliares e acompanhantes. Em primeiro lugar tem de estar o bem-estar e a segurança das nossas crianças", é ainda referido.

Sobral de Monte Agraço

Também em Sobral de Monte Agraço o desfile escolar foi cancelado, anunciou a autarquia em comunicado.

"Atendendo às condições meteorológicas previstas para amanhã, dia 9 de fevereiro, o Município de Sobral de Monte Agraço informa que o Desfile de Carnaval pelas ruas da vila, com a participação do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral e da Associação Popular de Sobral de Monte Agraço, foi cancelado", pode ler-se.

"Ainda assim, a comunidade escolar do concelho vai assinalar esta festividade nos estabelecimentos escolares, onde certamente não faltarão a folia e a alegria carnavalescas", é referido.

Fátima

A Junta de Freguesia de Fátima anunciou nas redes sociais o cancelamento do desfile desta sexta-feira "devidos às condições meteorológicas".

Barcelos

"Devido à previsão do IPMA que emitiu aviso amarelo - chuva intensa e vento forte, o desfile de Carnaval das escolas, agendado para amanhã (sexta-feira), foi cancelado", disse a autarquia em comunicado.

"Lamentando a impossibilidade da realização do desfile, o Município agradece a colaboração das escolas pelo trabalho que tiveram e que infelizmente não vai poder ser concretizado", pode ainda ler-se.