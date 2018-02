De acordo com a informação disponibilizada na página da internet da ANA - Aeroportos de Portugal, estão cancelados quatro voos da TAP provenientes de Lisboa e do Porto, bem como do avião que faz as ligações entre Porto Santo e Madeira.

A rajada de 113 quilómetros/hora foi registada pela estação que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem no aeroporto, no concelho de Santa Cruz.

O IPMA elevou para vermelho o aviso de vento e chuva para as zonas montanhosas. Para a chuva o aviso está ativo até às 15:00 de hoje, enquanto para o vento vigora até ao final da noite.

O vento forte causou quedas de árvores em Machico e Câmara de Lobos, na ilha da Madeira.