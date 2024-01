“Até às 09:30 foram registadas 76 ocorrências em todo o país, a maioria no Alentejo, com 17, e Algarve, com 12”, disse à Lusa o comandante José Rodrigues.

No que diz respeito à tipologia, houve registo de inundações da via pública, movimentos de massa e queda de estruturas e de árvores e limpezas de via, sem vítimas ou danos de maior.

“Estiveram empenhados nas ocorrências 256 operacionais, com o apoio de 103 veículos”, indicou.

Sarjetas entupidas responsáveis pelo maior número das ocorrências no Algarve

As sarjetas entupidas são responsáveis pelo maior número das ocorrências registadas no Algarve nas últimas horas, devido ao mau tempo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil regional.

Nas últimas horas registaram-se algumas quedas de árvore, devido ao vento forte que se levantou esta manhã, mas não se verificou nenhuma situação grave, segundo o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

A fonte na proteção civil regional assegurou que não houve inundações significativas e garantiu que “está tudo tranquilo”.

Os efeitos da depressão Juan

Portugal continental está hoje a ser afetado pela depressão Juan, com chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê também nos pontos mais altos da serra da Estrela a queda de neve, que “deverá acumular acima de 1.400/1.600 metros de altitude, descendo gradualmente a cota para os 1.200/1.400 metros”.

Adicionalmente, prevê-se uma intensificação do vento “no litoral a sul do Cabo Mondego e nas terras altas, em especial do Centro e Sul, com rajadas até 70 quilómetros/hora.

Os distritos de Évora, Castelo Branco, Faro, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) até às 12:00 de hoje, por causa da chuva.

Guarda e Castelo Branco estão no mesmo nível por causa da queda de neve, também até às 12:00.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.