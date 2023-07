As autoridades japonesas ordenaram hoje a retirada de cerca de 360 mil residentes na cidade de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sudoeste do país, devido às chuvas torrenciais.

A chuva causou já a queda de uma ponte naquela região. No sábado, a tempestade tinha causado um morto e duas pessoas foram dadas como desaparecidas, no oeste do país. A Agência Meteorológica do Japão alertou para a continuação das tempestades até ao meio-dia de terça-feira e para a possibilidade de inundações e aluimentos de terras.