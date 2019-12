De acordo com o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as ocorrências foram registadas desde as 15:00 de quarta-feira.

“A maior parte das ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores, quedas de estruturas, havendo igualmente o registo de inundações”, adiantou Pedro Nunes, em declarações aos jornalistas na sede da ANEPC, em Oeiras, distrito de Lisboa.

As autoridades estão preocupadas com as bacias hidrográficas do Tâmega, Mondego, Águeda, Douro e Lima, devido à previsível subida do nível da água. No Tejo, é afastado um cenário de cheias.

“Há cinco bacias hidrológicas, rios, que nos estão a preocupar. Segundo indicação da Agência Portuguesa do Ambiente, a bacia do Lima está muito perto de caudais limite de cheias que possam provocar inundações em Ponte da Barca e Ponte de Lima. em relação ao rio Tâmega, está perto do caudal limite para provocar cheias em Amarante”, disse Pedro Nunes.