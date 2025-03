O SRPCBA adiantou em comunicado divulgado pelas 17:54 locais (18:54 em Portugal continental) que, na sequência da passagem da depressão Konrad pelo arquipélago, foram registadas “45 ocorrências nas ilhas de São Miguel, Terceira, São Jorge, Faial e Pico”.

“A maioria das situações reportadas continua a estar relacionada com a queda e danos em estruturas, queda de árvores, obstruções de vias e queda de cabos elétricos, provocando alguns danos materiais. Há também o registo de um ferido ligeiro, na [ilha] Terceira, que foi encaminhado para a unidade de saúde”, adiantou.

Segundo o SRPCBA, os concelhos mais afetados pelo mau tempo são os de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória (na ilha Terceira), Horta (Faial) e Madalena (Pico).

Nos locais das ocorrências têm estado elementos dos bombeiros, da Direção Regional das Obras Públicas, dos Serviços Municipais de Proteção Civil e da Eletricidade dos Açores (EDA) para apoio e resolução das diversas situações.

O SRPCBA aconselha a população a adotar medidas de autoproteção, nomeadamente "a circular apenas em caso de necessidade e a seguir as informações/indicações veiculadas pelas autoridades”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso emitido para hoje, por vento, para os grupos Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e Oriental (São Miguel e Santa Maria) dos Açores, devido aos efeitos da depressão Konrad que está a atingir o arquipélago.

Segundo um comunicado da Delegação Regional dos Açores do IPMA, “prevê-se que a depressão Konrad provoque um aumento significativo da intensidade do vento em todo o arquipélago, com rajadas até 100 km/h [quilómetros/hora] no grupo Ocidental (Flores e Corvo), de 120 km/h no grupo Central e 110 km/h no grupo Oriental do quadrante oeste”.

A depressão deverá provocar também “um aumento da agitação marítima com ondas de seis metros de altura significativa nos grupos Central e Oriental e precipitação por vezes forte acompanhada de trovoada nos grupos Ocidental e Central”.

O IPMA emitiu aviso laranja, por vento, para as ilhas do grupo Central e do grupo Oriental até às 20:00 locais de hoje.

Ainda por vento, as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial vão estar sob aviso amarelo das 20:00 de hoje às 02:00 de quarta-feira.

Para o grupo Central foi também emitido aviso amarelo por agitação marítima, ondas de oeste, passando a noroeste, das 17:00 de hoje às 05:00 de quarta-feira.

As ilhas do grupo Oriental estão sob aviso amarelo, por vento, das 20:00 de hoje às 02:00 de quarta-feira, e por agitação marítima até às 05:00 de quarta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.