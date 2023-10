Fonte da ANPC adiantou que naquele período foram registadas em todo o continente 1.156 ocorrências, das quais 456 na Grande Lisboa e 127 na Península de Setúbal.

“As principais ocorrências estiveram relacionadas com inundações, quedas de árvores e queda de estruturas móveis”, acrescentou a mesma fonte.

Entre as 00:00 e as 12:00 de hoje, a ANEPC tinha registado 839 ocorrências no continente, das quais 380 na Grande Lisboa.

Já entre as 20:00 de segunda-feira e as 07:00 de hoje, tinham sido registadas 394 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, das quais 142 no concelho de Lisboa e 42 na Península de Setúbal.

Às 17:00 de hoje, cinco distritos do litoral norte (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto e Aveiro) estavam sob aviso laranja devido ao vento e/ou chuva forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os restantes distritos do continente mantinha-se sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte.

Toda a costa portuguesa estava igualmente sob aviso laranja até às 21:00, devido à agitação marítima.

O IPMA realçou que o estado do tempo no continente foi condicionado por “sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direção à Europa”, que hoje se deveram à influência da depressão Babet.

“Espera-se um novo episódio de agravamento das condições meteorológicas, no dia 19 [quinta-feira], com precipitação, por vezes forte e persistente e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas, para o qual se emitirão novos avisos meteorológicos”, acrescenta o IPMA.