A escola do Centro Escolar de Santa Maria levou mesmo a que os alunos não tivessem aulas, segundo observou o SAPO24 esta manhã.

Refira-se que o mau tempo fez sentir se esta noite um pouco por todo o país, mas de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) foram registadas menos de 200 ocorrências durante a madrugada desta quarta-feira.

Recorde-se que a ANEPC emitiu na segunda-feira um alerta à população para o agravamento do estado do tempo em Portugal continental até quarta-feira, com chuva forte, acompanhada de trovoada e granizo, e alerta para medidas preventivas.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativamente à depressão "GAROE", que tem afetado a Madeira e os Açores desde há dois dias e que se deslocou para o continente, a Proteção Civil avisou para situações de "precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada e ocasionalmente granizo", até à próxima quarta-feira, em especial nas regiões centro e sul e no litoral norte.

Esta situação poderá ser acompanhada por vento do quadrante sul, com rajadas até 75 quilómetros/hora (Km/h) no litoral e terras altas, bem como agitação marítima a partir de terça-feira na costa ocidental e a sul do cabo Carvoeiro, incluindo o barlavento algarvio, com ondas até 5,5 metros.