A IP explicou hoje à agência Lusa que, devido ao mau tempo que se fez sentir no domingo, verificou-se a queda de pedras para a linha, provocando, pelas 18:43, o descarrilamento de um ‘bogie’ (roda) do comboio entre as estações do Pinhão e Peso da Régua.

Segundo a fonte, o comboio de socorro que se deslocou para o local sofreu também um descarrilamento de ‘bogies’, devido a pedras caídas na linha, um incidente que ocorreu ao quilómetro 70,610, entre as estações de Juncal (Marco de Canaveses) e Mosteirô (Baião), no troço entre Peso da Régua – Marco de Canaveses.

Depois do trabalho realizado pelas equipas de manutenção, foi restabelecida pelas 12:00 de hoje a circulação entre o Marco de Canaveses e o Peso da Régua.

Mantêm-se, no entanto, suspensa a circulação de comboio entre a Régua e a estação do Tua.

A circulação de comboios na Linha do Douro, entre o Pinhão e a Régua, já tinha estado suspensa na sexta-feira, devido à queda de pedras para a via.