Relativamente à situação no rio Tâmega, referiu, quer em Amarante, quer em Chaves, o caudal está a baixar “e a situação tende a melhorar de forma muito significativa”.

Em Águeda, o caudal também baixou e “a situação tende a regularizar”, enquanto o Mondego está ainda a ser monitorizado, porque há “alguma preocupação” com os caudais afluentes, tendo em conta a precipitação que ocorreu ao final do dia de hoje.

“Em relação ao Tejo, também está numa situação de monitorização, estamos à espera de ver qual é o resultado dos caudais afluentes do rio Tejo”, explicou o comandante Pedro Nunes.

O descarrilamento de um comboio Intercidades na zona de Forno de Algodres, no distrito da Guarda, que não provocou vítimas, obrigou ao início da noite à retirada dos passageiros pelos bombeiros.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas.

O mau tempo provocou também danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

Três distritos (Beja, Faro e Setúbal) mantêm-se com aviso laranja até às 06:00 de sábado, devido a agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), enquanto 11 distritos estão sob aviso amarelo por causa de precipitação e/ou agitação marítima.

Pode consultar aqui todas as ocorrências e alertas.

O IPMA alertou também para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, em especial o Norte e o Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas.

Segundo o IPMA, os efeitos da depressão Fabien não deverão ter em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, prevendo-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.