Em resposta ao SAPO24, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca informa que "já está a receber doentes emergentes" encaminhados através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

A confirmação é feita depois de, esta manhã, o hospital ter solicitado o reencaminhamento de doentes emergentes com transporte coordenado pelo CODU. Este pedido foi efetuado porque " zona de entrada do Serviço de Urgência Geral (SUG) foi afetada pelo mau tempo que está atingir a Região de Lisboa, tendo-se registado o movimento de terra e acumulação de água, proveniente da encosta que se situa em frente ao serviço de urgência, o que condicionou o acesso físico àquele Serviço".

"O HFF, conjuntamente com a Proteção Civil da Amadora, desenvolveu, desde o início da manhã, todos os esforços, para reforçar o circuito de escoamento das águas pluviais e a retenção do aluimento de terras das encostas adjacentes", continua a nota enviada.

A fonte hospitalar indica ainda que recomendou "à população dos concelhos da Amadora e de Sintra, que cumpra as recomendações e avisos da Proteção Civil, lembrando que, "em caso de doença súbita, a população pode contactar primeiro a linha SNS 24 e a equipa de família no Centro de Saúde/Unidade de Saúde Familiar (cuidados de saúde primários)", pedindo para que se reserve "as situações graves urgentes e emergentes para atendimento no Hospital".

No que toca ao Hospital São Francisco Xavier, a SIC Notícias adianta que voltou a sofrer constrangimentos, desta vez devido a inundações nos pisos 0 e -1, causando a avaria de um elevador usado para transportes de doentes.

Tal circunstância forçou a instituição médica a pedir o reencaminhamento de doentes urgentes com destino à Urgência Geral chegados através do CODU, mas a situação afetou apenas Urgência Geral e continuaram a aceites pacientes que se deslocaram pelos próprios meios.

A situação, confirmou fonte hospitalar ao canal, já foi normalizada. No entanto, o SAPO24 sabe que, segundo familiares de pacientes internados, o Hospital Francisco Xavier pediu às pessoas que têm família ou amigos internados que não os fossem visitar hoje.

Recorde-se que os pisos -1 e -2 do São Francisco Xavier sofreram inundações na quarta-feira à noite, 7 de dezembro, devido às fortes chuvadas e à queda de um teto falso, obrigando a medidas alternativas no hospital. Essa situação acabou também por ser regularizada.