Suzete Marques também preparou tudo para retirar do cabeleireiro que abriu portas há cerca de seis meses. "Estamos aqui há meio ano e somos logo confrontados com isto e logo nesta altura em que tínhamos tantas marcações. É muito prejuízo mesmo”, frisou à Lusa.

Ana Lúcia Castanheira não consegue disfarçar o olhar triste. A sua loja de estética abriu há cerca de um ano e, por isso, esta é também a primeira cheia que tem que enfrentar.

“Abri este ano, pintei tudo de novo e agora voltar a pintar tudo, não é fácil. Já estamos a retirar tudo e agora é esperar que a água chegue”, frisou.

O presidente da Câmara de Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, fez questão de entrar em todos os estabelecimentos para alertar os proprietários e também colocar à disposição os meios do município.

“O objetivo é minimizarmos de alguma forma o prejuízo que possam vir a ter”, salientou à Lusa.

Para os restaurantes, o prejuízo é já notado porque tiveram de cancelar os jantares de Natal que tinham agendados.

“A informação que temos é que as barragens estão na capacidade máxima e vão ter que libertar. Nós esperávamos que, com as barragens do Tua e Sabor, a probabilidade de cheia fosse menor, mas hoje está-se a provar que, com as alterações climáticas, já nada é previsível e confrontamo-nos com a possibilidade de o rio vir aqui à avenida”, afirmou José Manuel Gonçalves.

O município cortou ao trânsito as avenidas João Franco, da Galiza e do Douro, sendo que esta última já está parcialmente inundada pelo rio.

O comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real, Álvaro Ribeiro, referiu que, face aos caudais do rio e à continuidade da precipitação forte e intensa e como medida de prevenção, avisaram-se todos os proprietários dos espaços comerciais para retirarem os seus bens.

Para a Régua foram mobilizados mais de 60 operacionais, entre bombeiros de 10 corporações, GNR e Proteção Civil Municipal.

“Se necessário reforçamos os meios e adequamos as medidas às necessidades. Contudo, esta é uma medida preventiva”, salientou Álvaro Ribeiro.