O Palácio da Justiça de Loulé, encerrado temporariamente há duas semanas devido ao mau tempo, reabre hoje ao público, informou o Tribunal Judicial da Comarca de Faro.

Em comunicado, o tribunal refere que os serviços judiciais e do Ministério Público instalados naquele equipamento são hoje retomados, sendo de imediato desativado o núcleo de atendimento que tinha sido aberto no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé para dar resposta às diligências mais urgentes.

O Palácio da Justiça de Loulé encerrou no dia 28 de fevereiro, na sequência do mau tempo, que dificultou a conclusão das obras de recuperação do edifício que estavam em curso, obrigando à transferência de alguns serviços para outro equipamento do ministério da Justiça.

Durante este período, os julgamentos de processos sumários e abreviados, e as diligências urgentes decorreram no outro tribunal, onde foi também criado um núcleo de atendimento para as situações urgentes.

O Tribunal Judicial da Comarca de Faro estimava que a conclusão dos trabalhos demorasse apenas alguns dias, mas acabou por alargar-se durante duas semanas.