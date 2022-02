Marcelo ouve partidos. O presidente da República vai ouvir entre hoje e quarta-feira os oito partidos que conseguiram representação parlamentar nas legislativas de domingo. O chefe de Estado irá receber os partidos por ordem crescente de representação na Assembleia da República, quatro durante a tarde de hoje e outros quatro durante a tarde de quarta-feira. Veja aqui as horas.

Formação do novo Governo deve estar concluído daqui a 3 semanas. O gabinete do primeiro-ministro estima que o processo de formação do novo Governo, depois da vitória do PS nas legislativas de domingo, possa estar concluído na semana que se inicia a 20 de fevereiro. Numa nota enviada à comunicação social, o gabinete do primeiro-ministro recorda que só a partir dessa altura é que o primeiro-ministro indigitado apresentará ao Presidente da República a proposta de nomeação dos outros membros do Governo, “que será divulgada, como é habitual, pelos serviços da Presidência da República”.

Nuno Melo avança no CDS-PP. O eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo, anunciou hoje que será candidato à liderança se conseguir garantir "condições institucionais" para "um caminho novo, unificador", apontando que não abandona o partido "no momento mais difícil da sua história". Numa nota, publicada na sua conta da rede social Facebook, Nuno Melo diz que "o CDS está ferido, mas não de morte". Uma coisa é certa, não terá na 'luta' Francisco Rodrigo dos Santos.

E depois de Rio? Montenegro e Pinto Luz na corrida? Segundo o Observador (acesso limitado), os dois nomes são os mais sérios candidatos para tomarem o lugar de Rui Rio. Moreira da Silva e Paulo Rangel também não são descartados.

Quem são as novas caras no Parlamento? A soprano Elisabete Matos (PS), o professor universitário Tiago Moreira de Sá (PSD), o médico veterinário Pedro Frazão (Chega) ou o economista Carlos Guimarães Pinto (IL), são alguns dos novos nomes no novo parlamento saído das eleições legislativas de domingo. Veja aqui outros.

