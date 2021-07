No continente, o IPMA prevê para hoje a continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar temporariamente mais nebulosidade na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego durante a manhã. Há também uma pequena de subida de temperatura.

Na Grande Lisboa, existe a previsão da continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar temporariamente mais nebulosidade junto à faixa costeira durante a manhã. Vento fraco e uma pequena subida de temperatura.

No Grande Porto, há a continuação de tempo quente com céu geralmente limpo e uma pequena subida da tempera mínima.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 14 graus Celsius (em Bragança) e os 25 (em Portalegre) e as máximas entre os 28 (em Sines) e os 41 (em Santarém).

Continente, Madeira e ilha de S. Miguel em risco muito elevado de exposição aos UV

Todos os distritos de Portugal continental, o arquipélago da Madeira e a ilha de São Miguel, nos Açores, apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

As ilhas Terceira e Faial (grupo central dos Açores) e Flores (grupo ocidental dos Açores) estão hoje com risco elevado de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado, aconselha-se a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.