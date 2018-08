Os defensores da nova legislação, que entrará em vigor num prazo de 180 dias, afirmam que acabará com as situações de aluguer ilegal de curto prazo, que consideram ser a causa da inflação das rendas na cidade e de tornar a habitação ainda menos acessível.

Em resposta à AFP, Josh Meltzer, responsável pelas políticas públicas do Airbnb, lançou uma declaração onde diz que "muitos proprietários estão a enfrentar um policiamento agressivo e descontrolado e temem o que poderá acontecer com esta nova legislação". A empresa espera conseguir "poder colaborar com o mayor em criar regulação com bom senso, que finalmente distinga estas famílias de alguns maus atuantes que deviam sentir toda a força da lei."

A "grande maçã", capital financeira dos Estados Unidos, é a mais recente de uma longa lista de cidades a colocar serviços como o Airbnb na mira, face à reação global contra as start-ups de "economia colaborativa" que concorrem com as empresas tradicionais, em particular aos serviços de arrendamento.

Na União Europeia, a Comissão Europeia instou o serviço Airbnb a harmonizar as suas condições de utilização com as normas de defesa do consumidor da União Europeia (UE) e a ser mais transparente na apresentação dos preços, sob pena de sofrer medidas coercivas. No outro lado do globo, no Japão, o número de arrendamentos baixou drasticamente depois de uma nova lei obrigar os proprietários a obter um número de registo do estado e respeitar várias regulações.