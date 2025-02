Numa conferência com analistas após a apresentação dos resultados do último trimestre, o diretor financeiro da empresa norte-americana, Ian Frederick Borden, revelou estes números, que no caso da China vêm na sequência do número de aberturas anunciadas nos dois últimos exercícios.

“Estamos a assistir a sinais encorajadores de estabilização na China”, declarou o responsável sobre o desempenho da empresa no país asiático durante 2024, quando os lucros globais caíram 3%, em relação ao ano anterior.

Em 2024, o presidente executivo da McDonald’s, Chris Kempczinski, já tinha destacado o “forte crescimento” na China, apesar da pressão sobre a confiança dos consumidores face aos problemas de recuperação económica, e afirmou: “Faremos o que for preciso para manter a nossa competitividade nesse mercado”.

A cadeia de hambúrgueres tem cerca de seis mil pontos de venda na China e tem como objetivo ultrapassar os dez mil até 2028. Atualmente, existem mais de 40 mil restaurantes McDonald’s em todo o mundo.

No final de 2023, a McDonald’s anunciou um acordo para comprar a participação de 28% que a empresa de investimento Carlyle detinha no seu negócio na China, por um valor estimado de 1,8 mil milhões de dólares (mais de 1,7 mil milhões de euros), aumentando a sua participação de 20% para 48%, com o banco de investimento chinês Citic a controlar os restantes 52%.