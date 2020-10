“Esta é mais uma medida do município com vista à defesa da população mais frágil, os idosos, em tempo de pandemia”, refere o município, em nota de imprensa, explicando que a iniciativa surge no âmbito de um protocolo com a Associação Dignitude e vai decorrer em seis farmácias, na Mealhada, Luso, Vacariça e Pampilhosa.

A autarquia salienta que, “apesar de a vacina da gripe ser gratuita no Sistema Nacional de Saúde”, o objetivo com esta iniciativa “é o de evitar congestionamentos nos centros de saúde”.

“Para o efeito, todas as pessoas, com mais de 65 anos, devem solicitar marcação prévia numa farmácia, suportando a Câmara da Mealhada o custo da vacinação”, esclarece a nota, referindo que não é necessária receita médica, “bastando o comprovativo de idade”, acrescenta a nota.

Citado na nota de imprensa, o presidente da câmara, Rui Marqueiro, afirma que, nesta altura, o importante é fazer-se chegar, “com a maior simplicidade e segurança, os cuidados médicos aos que mais precisam deles”.

À agência Lusa, o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, explicou que no máximo o município prevê gastar 10 mil euros com esta medida, atendendo ao “número de pessoas com mais de 65 anos” e “se todas se vacinarem contra a gripe nas farmácias”.

Rui Marqueiro disse estar convicto de que haverá mais pessoas a vacinarem-se contra a gripe face ao que se está a passar com a pandemia de covid-19.

“As pessoas entenderam que era importante a vacina contra a gripe”, referiu, adiantando que se se mostrar eficaz, esta iniciativa poderá repetir-se em próximos anos.

A Associação Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses, lê-se no seu sítio na internet.