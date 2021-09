Em comunicado, o CHTV refere que as obras - que representam um investimento superior a três milhões de euros - arrancam hoje e devem ficar concluídas até ao final do ano.

Segundo o presidente do conselho de administração do CHTV, Nuno Duarte, trata-se de obras essenciais "para melhorar o acesso da população aos cuidados de saúde", mas que só agora vão começar devido à necessidade que houve de garantir uma resposta à pandemia de covid-19.

"Portugal está abaixo da média europeia em número de camas de medicina intensiva. Com este projeto estamos a criar as condições necessárias para responder às necessidades dos utentes", justifica.

Para além do aumento do número de camas, esta intervenção dotará o Serviço de Medicina Intensiva de "uma maior capacidade no tratamento dos doentes com doença aguda, através da dotação de melhores equipamentos", acrescenta o CHTV.