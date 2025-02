Segundo o The Guardian, médicos em Londres tornaram-se os primeiros no mundo a curar a cegueira em crianças nascidas com uma doença genética rara, ao utilizar uma terapia genética pioneira.

Na prática, os médicos injetaram cópias saudáveis ​​do gene afetado nos olhos de quatro crianças, através de uma cirurgia que durou apenas 60 minutos.

As crianças são dos EUA, Turquia e Tunísia e foram selecionadas por especialistas. O tratamento aconteceu em 2020.

As crianças sofriam de amaurose congénita de Leber (LCA), uma forma grave de distrofia da retina que causa perda de visão. Habitualmente, as pessoas são diagnosticadas logo ao nascimento.

"Os resultados para estas crianças são extremamente impressionantes e mostram o poder da terapia genética para mudar vidas”, disse Michel Michaelides, especialista em retina do Moorfields Eye Hospital e professor de oftalmologia do Institute of Ophthalmology.

"Temos, pela primeira vez, um tratamento eficaz para a forma mais grave de cegueira infantil e uma potencial mudança de paradigma para o tratamento nos estágios iniciais da doença", acrescentou.