“Já alertámos várias vezes para a exaustão dos profissionais, que se agravará com o período de férias que se aproxima”, escrevem os chefes de equipa de ginecologia e obstetrícia da maternidade, segundo a carta a que a agência Lusa teve acesso.

A notícia foi avançada pela Rádio Renascença e, entretanto, confirmada pela Lusa, que teve acesso ao documento e que falou com fonte oficial do Centro Hospitalar de Lisboa Central.

Na carta, os profissionais referem que a MAC tem apenas 27 especialistas médicos que realizam serviço de urgência de dia e de noite e que uma dessas profissionais se encontra de baixa por gravidez de risco.

Dos 27 especialistas, 13 têm mais de 50 anos e sete têm mais de 55 anos.

O número de horas extraordinárias feitas pelos profissionais já excede “há vários meses” o que está previsto por lei e também as equipas de enfermagem se encontram reduzidas e igualmente em exaustão.

Esta carta surge depois de vários chefes de equipa do hospital de São José, também do Centro Hospitalar de Lisboa Central, terem pedido a sua demissão, considerando que as condições da urgência do hospital de São José não têm níveis de segurança aceitáveis.