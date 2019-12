A maioria dos médicos são oriundos de Espanha (1.650), seguidos do Brasil (790), da Ucrânia (213), da Itália (197), de Cuba (160) e da Alemanha (148).

Os dados divulgados à agência Lusa mostram a evolução do número de médicos estrangeiros em Portugal nos últimos 10 anos. Em 2009, estavam registados 3.842, número que subiu no ano seguinte para 3.937 e para 4.044 em 2011.

Em 2012, o número de médicos estrangeiros no país baixou para 3.762, mas desde então tem vindo sempre a subir: 3.739 (2013), 3.779 (2014), 3.853 (2015), 3.943 (2016), 4.047 (2017), 4.083 (2018) e 4.192 (2019), representando cerca de 8% do total de médicos a exercer em Portugal, que totalizavam 53.657 em 2018.

Dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), também divulgados à Lusa, precisam que, em 2018, 1.758 médicos estrangeiros exerciam funções em estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS), não incluindo as parcerias público-privadas (PPP), menos 12 face ao ano anterior e menos 50 relativamente a 2016.

A maioria (728) trabalha em hospitais, 509 nos cuidados de saúde primários e trinta na área de Saúde Pública. Os restantes 491 exercem noutras áreas não especificadas nos dados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que concentra o maior número de médicos (625), seguida da região Norte (439), do Alentejo (276), do Centro (222) e do Algarve (196).