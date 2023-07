A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) defendeu hoje um mediador independente e externo para conduzir as negociações com o Ministério da Saúde sobre a valorização da carreira, alegando o impasse no processo que decorre desde 2022.

"A próxima reunião, a acontecer, deveria ser na presença de um mediador externo e independente, porque não se pode continuar neste impasse", adiantou à Lusa a presidente da federação, após mais uma ronda negocial com o Governo. Joana Bordalo e Sá confirmou ainda a greve marcada para 01 e 02 de agosto, assim como uma concentração junto ao Ministério da Saúde, que servirá também para a federação de sindicatos entregar a sua contraproposta. Segundo disse, a reunião de hoje com o Ministério da Saúde serviu para a FNAM receber formalmente a proposta que tinha sido enviada pelo Governo na madrugada de quinta-feira, por via eletrónica, o que aconteceu "ao fim de cerca de 15 meses" de negociações, o que "demonstra uma profunda má-fé por parte do Ministério da Saúde" neste processo.