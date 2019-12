Para Medina, até lá, “há três soluções possíveis”: “Mete-se a ideia na gaveta e deixamos de falar do assunto. Eu acho que isso não é possível, porque a necessidade está lá e realidade impõem-se. [Ou] Continua-se a trabalhar, densificando o que são as competências das regiões administrativas, para tornar muito mais claro às pessoas quais as vantagens deste processo. E, terceiro trabalho, talvez ir-se conversando mais com o Presidente da República sobre o assunto”, afirmou.

O autarca falava numa conversa com o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, sobre “Descentralização/Regionalização”, que ocorreu na noite de terça-feira, no Teatro Municipal do Porto – Rivoli.

Moreira por seu lado defendeu que os partidos políticos não se podem refugiar na “legítima e conhecida oposição” do Presidente da República para não avançar com a regionalização.

“Há 20 anos o mapa era péssimo, as dinâmicas estavam mal explicadas e o presidente do PSD à época [Marcelo Rebelo de Sousa] não concordava com a regionalização. 20 anos depois, o mapa já esta melhorzinho, no caso de Lisboa pode ser um pouco aperfeiçoado, e o presidente do PSD da altura é hoje Presidente da República e não creio que tenha mudado de ideias o suficiente. Não vamos ter avanços até às presidenciais, mas há vida depois de janeiro de 2021. Até lá já não falta assim tanto tempo”, acrescentou.

Para o presidente da Câmara de Lisboa, há um debate que é preciso fazer para tornar claras as vantagens da regionalização.

“Se investirmos nos próximos dois anos numa explicação muito cabal e muito exaustiva de porque é necessária que haja uma desconcentração de poderes para este nível subnacional e qual é a vantagem dessa legitimação democrática, serão dois anos bem empregues”, defendeu.